AI Adriana Izel

Estevão Portela e Margareth Dalcolmo serão os primeiros vacinados com a AstraZeneca/Oxford no Brasil - (crédito: Arquivo pessoal)

A Fundação Oswaldo Cruz divulgou, na tarde deste sábado (23/1), as primeiras pessoas no Brasil a serem vacinadas com a dose da vacina AstraZeneca/Oxford desenvolvida pelo Instituto Serum, na Índia. A vacinação ocorrerá a partir das 16h na sede da Fiocruz no campus de Manguinhos, no Rio de Janeiro, após uma coletiva de imprensa e será exibida ao vivo no YouTube oficial do instituto.

A primeira dose da vacina será aplicada no infectologista Estevão Portela Nunes, vice-diretor de Serviços Clínicos do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas/Fiocruz, que trabalha na linha de frente contra o novo coronavírus.

A segunda dose será destinada a médica pneumologista e pesquisadora Margareth Pretti Dalcolmo, do Centro de Referência Professor Helio Fraga, da Fundação Oswaldo Cruz. Na última terça-feira (19), ela recebeu o Prêmio Especial do Prêmio São Sebastião de Cultura da Associação Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o mais importante da premiação, em reconhecimento ao trabalho durante a pandemia de covid-19.

Na ocasião criticou a falta de vacinas no país. “Não há nada nesse momento que justifique, a não ser a desídia absoluta e a incompetência diplomática do Brasil, que não permita que cada um dos senhores aqui presentes e suas famílias e aqueles que vocês amam, esteja amanhã ou nos próximos meses, de acordo com o cronograma elaborado, recebendo a única solução que há para uma doença como a covid-19”, disse a pesquisadora.

As doses da da vacina AstraZeneca/Oxford chegaram ao Brasil na sexta-feira (22) após uma série de impasses entre o governo brasileiro, responsável pela compra, e a Índia. Os dois milhões de imunizantes começaram a ser distribuídos na tarde deste sábado (23) para os estados brasileiros. Ainda não se sabe quais estados serão beneficiados e nem quantidade de doses para cada um deles.

A expectativa é de que mais informações sejam reveladas a partir das 16h durante a coletiva de imprensa na Fiocruz com participação presidente da Fundação, Nísia Trindade Lima.