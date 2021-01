Amazonas tem a maior taxa de transmissão da covid-19 no país

CB Correio Braziliense

(crédito: Michel Dantas/AFP)

A Fundação da Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) apontou que o estado tem a maior taxa de transmissão da covid-19 no país. Atualmente, cada 100 pessoas infectadas transmitem o vírus para outras 130. No Brasil, segundo o Imperial College, a taxa de transmissão está em 1,2, ou seja, cada 100 pessoas transmitem o vírus para mais 120.



Além disso, o Amazonas teve um aumento de 135% no número de casos de covid-19 nos últimos 14 dias.

O Amazonas vive uma greve crise na saúde devido ao aumento de casos de covid-19. Um dos motivos que podem estar por trás da alta transmissão no estado é a nova variante do coronavírus que circula na região.

Ao todo, 229 pacientes tiveram que ser transferidos para outros estados. Neste sábado, foram transferidos 15 para Pernambuco.

Para ajudar a controlar a doença no Amazonas, 5% das 2 milhões de doses da vacina de Oxford/ AstraZeneca estão sendo enviadas para o estado.

Neste sábado (23/1), o governador do estado, Wilson Lima, disse que a partir de segunda-feira (25) as restrições de circulação de pessoas será de 24 horas. As pessoas só poderão sair para atividades essenciais.