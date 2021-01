Cai avião com jogadores do Palmas Futebol; IML e Bombeiros confirmam que há mortos

CB Correio Braziliense

(crédito: Redes sociais/Reprodução)

Um avião particular de pequeno porte caiu, na manhã deste domingo (24/1) às 8h15, logo após a decolagem no distrito de Luzimangues, no estado de Tocantins. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a aeronave completamente destruída num matagal onde há uma fumaça cinza. Segundo a TV Anhaguera, o Instituto Médico Legal e o Corpo de Bombeiros confirmaram a morte de todos os tripulantes.

Como os corpos ficaram carbonizados após o acidente, a identificação foi feita com a confirmação da lista de passageiros divulgada pela assessoria de imprensa do Palmas Futebol, clube da cidade tocantinense. Estavam a bordo o presidente do clube Lucas Meira, o comandante Wagner e os jogadores Lucas Praxedes (lateral-esquerdo), Guilherme Noé (zagueiro), Ranule (goleiro) e Marcus Molinari (meia). A equipe viajava para jogar na segunda-feira (25/1) contra o Vila Nova em Goiânia pela Copa Verde.

As causas do acidente ainda não foram reveladas. O avião caiu no final da pista da Associação Tocantinense de Aviação. O clube lamentou o acidente e ressaltou que daria todo o apoio a família das vítimas. Confira a íntegra da nota.

O Palmas Futebol e Regatas vem por meio desta informar que por volta das 8h15 da manhã deste domingo, 24, ocorreu um acidente aéreo envolvendo o presidente do clube Lucas Meira, quando decolava para Goiânia, para a partida entre Vila Nova x Palmas nesta segunda, 25, válida pela Copa Verde. O avião em que Lucas estava junto com o comandante Wagner e os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, decolou e caiu no final da pista da Associação Tocantinense de Aviação. Lamentamos informar que não há sobreviventes. Neste momento de dor e consternação, o clube pede orações pelos familiares aos quais prestará os devidos apoios, e ressalta que no momento oportuno voltará a se pronunciar.

Repercussão

Outros times de futebol se pronunciaram nas redes sociais lamentando o acidente e a morte das vítimas. O Atlético Clube Goianiense publicou: "O Atlético recebeu com tristeza e consternação a notícia do acidente aéreo. O clube se solidariza com os amigos e familiares".

O Atlético recebeu com tristeza e consternação a notícia do acidente aéreo envolvendo o Presidente do Palmas Futebol e Regatas, Lucas Meira, e os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus, e o comandante Wagner. O clube se solidariza com os amigos e familiares. #Luto — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) January 24, 2021

Já o Vila Nova, que enfrentaria o clube na segunda-feira, publicou uma nota de pesar e disse estar trabalhando para a mudança da data do jogo. "O Vila Nova Futebol Clube recebe com consternação e profunda tristeza a notícia sobre o acidente aéreo. O Vila Nova deseja que todos os amigos e familiares das vítimas sejam consolados no colo do Pai neste momento de tamanha angústia e tristeza. O clube afirma, ainda, que corroborará com o adiamento da partida e fará homenagem aos ocupantes no jogo da próxima quinta-feira, 28, pelo Campeonato Goiano", diz trecho do documento.

O clube candango Gama também usou as redes sociais para se solidarizar com o clube. "Lamentamos profundamente e aguardamos notícias", diz a publicação.