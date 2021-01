Brasil registra 592 mortes e 28,3 mil casos de covid-19 em 24 horas

MB Marina Barbosa

(crédito: AFP / SILVIO AVILA)

Mais 592 pessoas morreram, vítimas do novo coronavírus, no Brasil nas últimas 24 horas. Com isso, o número de mortos de covid-19 chegou a 217.037 no país, segundo o balanço deste domingo (24/1) do Ministério da Saúde.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, também foram contabilizados 28.323 novos casos de covid-19 no país nas últimas 24 horas. Ao todo, o número de contaminados pelo novo coronavírus no Brasil já passa dos 8,884 milhões.

O Brasil é o segundo país com mais mortes decorrentes de covid-19 no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, que somam 418.673 vítimas, segundo a universidade norte-americana John Hopkins. Já em número de casos, o Brasil é o terceiro do ranking, atrás dos Estados Unidos e da Índia, que contabilizam 25,1 milhões e 10,6 milhões de infectados, respectivamente.

O Ministério da Saúde destaca, por sua vez, que 7,628 milhões dos pacientes notificados no país já se recuperaram da covid-19. "O registro de pessoas curadas já representa a grande maioria do total de casos acumulados (86,5%)", destaca a pasta, no balanço deste domingo.

Apesar disso, ainda há quase 1 milhão de pacientes em tratamento no Brasil - especificamente, 973.770. E 2.859 mortes suspeitas estão em investigação.