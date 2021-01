Acidente deixa 19 mortos e 33 feridos no Paraná

CB Correio Braziliense

Um grave acidente com um ônibus de turismo na manhã de ontem deixou, pelo menos, 19 mortos — 13 adultos, cinco adolescentes e uma criança — além de 33 feridos. O ônibus havia saído de Ananindeua, no Pará, com destino a Balneário Camboriú (SC), em um percurso de mais de 3,5 mil quilômetros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi no quilômetro 668 da rodovia BR-376, em Guaratuba (PR), no trecho conhecido como Curva da Santa. Um problema nos freios na descida da serra pode ter sido a causa.

Os feridos foram encaminhados para hospitais de Joinville (SC), Garuva (SC) e de Curitiba (PR). O motorista, cujo nome não foi divulgado, tem 67 anos e prestou depoimento à tarde para o delegado Cristiano Quintas, da Delegacia de Guaratuba. Ele realizou exames e não foi constatada embriaguez.

Em entrevista à Rádio Litorânea, de Guaratuba, o delegado falou sobre a dificuldade encontrada pelo motorista que, ao perceber que o ônibus estava sem freios, tentou guiá-lo até o final da descida. “Ele já havia passado a área de contenção e tentou fazer as curvas.”

Um dos sobreviventes, Anderson de Oliveira, disse à rádio que o ônibus havia feito diversas paradas durante o caminho. “Vim na intenção de visitar parentes que residem em Santa Catarina e que não vejo há bom tempo. Quero agradecer a Deus por estar vivo, foi um verdadeiro milagre, agora, só desejo ver minha família”, disse.

A gravidade do acidente exigiu a mobilização de diversas equipes de Paraná e Santa Catarina. Foram deslocados para o local duas aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas, caminhões de Combate a Incêndio e Resgate, ambulâncias e viaturas de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros do Paraná; viaturas da concessionária Litoral Sul, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal, além do suporte de Santa Catarina, que encaminhou aeronaves do Grupo Águia e viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.