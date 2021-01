Ação da PF mira prisão de líder de assaltos a banco no Paraná

RS Renato Souza

(crédito: divulgação/PF)

Uma ação conjunta da Polícia Federal com a Polícia Militar do Paraná cumpre um mandado de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão contra um grupo criminoso acusado de realizar assaltos a banco no Sul do país. As investigações apontam que os suspeitos estão envolvidos no assalto a uma agência de Telêmaco Borba-PR.

Durante o crime, houve confronto com a polícia e um PM foi morto. Na ação foram utilizados explosivos para destruir os cofres. A chamada Operação Resposta teve outras fases, nas quais foram efetuadas as prisões de diversos assaltantes de banco, apreensão de fuzis, coletes balísticos, drogas, dinheiro e documentos falsos.

De acordo com a PF, "nesta fase, o alvo é uma das lideranças da organização criminosa, que tem um extenso currículo na área de assalto a banco, sendo suspeito de participar de grandes roubos a bases de valores, sempre na modalidade tomada de cidades”.

Neste tipo de crime, que ficou conhecido como "Novo Cangaço", as quadrilhas invadem cidades, fazem reféns, fecham ruas, atacam bases da polícia e atuam com alto poder de fogo. O alvo geralmente são cidades menores, onde as equipes de segurança pública são reduzidas.