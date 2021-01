Mulher desconfia de rota desviada e descobre golpe aplicado por motorista

IB Isabela Bernardes*/ Estado de Minas

(crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press))

Uma mulher descobriu o golpe de um motorista de aplicativo, após desconfiar de sequestro. Na noite dessa segunda-feira (25/01) ela chamou o carro para sua funcionária ir embora e, ao checar a rota, percebeu que o homem havia desviado do percurso inicial.

A corrida seria, inicialmente, do Bairro Teixeira Dias, no Barreiro, para o Bairro Capelinha, em Betim, com preço final de R$ 18. Quando checou o celular, a mulher percebeu que o carro estava fora do percurso. Imediatamente, tentou ligar para a funcionária e depois para o motorista, mas sem sucesso.



Então, ela fez contato com o aplicativo e foi orientada a ligar para a Polícia Militar, que encontrou o motorista na rodovia LMG 800, mas a funcionária já estava em casa. Ele relatou que a deixou no destino, mas não finalizou a corrida.



O homem de 24 anos alegou problemas financeiros e tomou essa atitude para conseguir mais dinheiro. No cartão de crédito, foram debitados R$ 106,74 da mulher.



O carro foi apreendido, por estar envolvido em um golpe. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão de Vespasiano.



*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz