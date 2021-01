Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil chega a 844 mil

AE Agência Estado

(crédito: Oli SCARFF / AFP)

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta terça-feira, 26, a 844.015, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 14 Estados informaram dados atualizados. O balanço leva em consideração registros repassados por um total 17 Estados e o Distrito Federal.

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no última dia 17. Até agora, o Estado imunizou 196.535 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 109.659 imunizados.

Nesta terça-feira, o governador João Doria (PSDB) anunciou a entrega de 5,4 mil litros de insumos para a Coronavac. A previsão de entrega é na quarta-feira da semana que vem, dia 3, e equivale a 8,6 milhões de doses. Mais cedo, ele se reuniu virtualmente com Yang Wanming, embaixador da China no Brasil, que participou virtualmente da coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Dimas Covas, diretor do Butantan, afirmou que além dos 5,4 mil litros de insumos, outros 5,6 mil já estariam "em processo adiantado" de liberação.