Bolão do SIA leva R$ 15,3 mil na Quina desta terça-feira (26/1)

RN Ronayre Nunes

(crédito: Edy Amaro/Esp. CB/D.A Press)

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 5476 da Quina sorteado na noite desta terça-feira (26/1). A modalidade segue acumulada, agora com previsão de prêmio na casa dos R$ 10 milhões. O próximo sorteio ocorrerá nesta quarta-feira (27/1).



Mas teve gente do Distrito Federal que passou perto de levar a grana principal. Um bolão de 10 cotas e seis números registrado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) acertou quatro números e levou para casa R$ 15.355,20. O bilhete foi feito na Casa Lotérica Gato da Sorte, no Shopping Sia Center Mall, trecho 3/4.

Outra aposta da cidade também acertou quatro números. Foi um bilhete simples de cinco números feito no Recanto das Emas, na Casa Lotérica Recanto das Emas (Avenida Buriti Q 203). O sortudo levou R$ 7.677,64.

Segundo a Caixa, em todo o país 102 apostas acertaram os quatro números. 7.725 bilhetes gabaritaram três dezenas e ficaram com R$ 152,44. O prêmio de R$ 3,31 foi para 195.334 apostas.