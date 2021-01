Imigrante brasileiro é assassinado a tiros em Nova Jersey, nos EUA

TF Tim Filho - Especial para o Estado de Minas

(crédito: Reprodução Redes Sociais)

O mineiro Ricardo de Castro, de 43 anos, foi assassinado no sábado (23/1) em Union Township, condado de Hunterdon, New Jersey (EUA). Castro, cuja cidade natal não foi revelada pelas autoridades americanas (informaram apenas ser do estado de Minas Gerais), discutiu com um homem em uma parada de caminhoneiros que pertence à rede Pilot Travel Centers. Ela morava atualmente em Deerfield Beach, na Flórida.

O crime aconteceu no sábado, por volta do meio-dia e está sendo investigado pela unidade de crimes graves da New Jersey State Police. As autoridades policiais que investigam o assassinato informaram que Ricardo foi baleado por outro caminhoneiro identificado como David Rodriguez, de 44, que é da Califórnia.

Os dois discutiram no ambiente interno da parada, mas, quando saíram para a área de estacionamento, Rodriguez atirou no mineiro com uma arma calibre 40. Castro chegou a ser levado para o setor de emergência do Hunterdon Medical Center, mas morreu no hospital.

David Rodriguez confessou o crime e não ofereceu resistência quando os policiais o prenderam. Ele foi autuado por homicídio, porte ilegal de arma e porte de arma para fins ilícitos. Rodriguez foi levado para a cadeia do Condado de Warren e aguarda uma audiência de detenção.