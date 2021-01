Portugal se fecha aos brasileiros

O governo de Portugal decidiu suspender os voos do Brasil, entre 29 de janeiro e 14 de fevereiro, devido à nova variante do coronavírus identificada no Amazonas e que se espalhou para outros estados. A regra também vale para voos do país europeu com direção ao território brasileiro.

“Até o dia 14 de fevereiro, estão suspensos todos os voos, comerciais ou privados, de todas as companhias aéreas, de e para o Brasil. As regras agora estabelecidas são igualmente aplicáveis aos voos de e para o Reino Unido”, diz um comunicado do governo português.

Na nota, as autoridades ressaltam o aumento dos casos de covid-19 em Portugal, a evolução da situação epidemiológica a nível mundial e a detecção de “novas estirpes (cepas)” do vírus.

Na última terça-feira, o país europeu registrou 291 novas mortes por coronavírus, um recorde, elevando o total de óbitos para mais de 11 mil. De acordo com o governo português, serão permitidos os voos de natureza humanitária para repatriamento de cidadãos.

A entrada em Portugal de pessoas que têm autorização de residência no país também serão autorizadas, mas com a exigência de teste negativo de covid-19 realizado nas 72 horas anteriores ao embarque.