Bolão do Riacho Fundo leva R$ 15,7 mil na Quina desta quarta

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 5477 da Quina sorteado na noite desta quarta-feira (27/1). A modalidade segue acumulada, agora com previsão de prêmio na casa dos R$ 12 milhões. O próximo sorteio ocorrerá nesta quinta-feira (28/1).



Mas teve gente do Distrito Federal que passou perto de levar a bolada. Um bolão de 13 cotas e sete números ganhou R$ 15.744,04 ao acertar quatro números. O bilhete foi registrado na Casa Lotérica Boa Sorte (Cln 5), no Riacho Fundo.

Outras quatro apostas também acertaram quatro números e levaram R$ 5.248,02, cada, em bilhetes simples de cinco números. A primeira delas veio da Banca de Jornal e Casa Lotérica Buriti, no Eixo Monumental. A segunda foi registrada na Casa Lotérica Estação da Sorte, em Ceilândia (EQNN 23/25).

A próxima aposta foi feita na Casa Lotérica Castelo Forte, com unidades na Samambaia e Ceilândia. Por fim, teve outro sortudo de Sobradinho que registrou sua aposta na Casa Lotérica Trevo da Sorte (qd 8).

Segundo a Caixa, em todo o país, 181 apostas acertaram quatro números. Outros 13.551 bilhetes gabaritaram três dezenas e levaram R$ 105,40. O prêmio de R$ 2,84 foi para 275.746 apostas que acertaram dois números.