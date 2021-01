Brasil ultrapassa a marca de 9 milhões de infectados por covid-19

CS Carinne Souza*

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Nesta quinta-feira (28/01), o Brasil alcançou a marca de mais de 9 milhões de infectados por covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, 9.058.687 brasileiros testaram positivo para a doença que chegou ao nível de pandemia no início de 2020. O país totaliza 221.547 mortes por coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram 1.386 mil novas vítimas.

No mundo, o novo coronavírus matou 2.157.355 pessoas. O Brasil é o segundo país com maior número de óbitos, quem lidera o ranking é o Estados Unidos, que já registrou 429.312 vítimas. Os dois países, juntos, somam mais de 1⁄4 de todas as mortes provocadas no mundo por coronavírus. O mundo já acumula 100.270.602 milhões de infectados pela covid-19. O Brasil ocupa o 3º lugar na classificação dos lugares com mais casos no mundo, atrás apenas de Índia (10.701.193) e Estados Unidos (25.640.449).

Nos Brasil, os estados que registraram maiores números de vítimas foram São Paulo, com 332 vítimas, Minas Gerais, com 216; e Rio de Janeiro, com 187. As regiões com mais mortes pelo coronavírus foram Sul e Sudeste, com 673 e 318 novos óbitos, respectivamente. A região Norte aparece logo em seguida, com 173 vítimas nas últimas 24 horas. Dessas, 113 foram no Amazonas — 79 apenas na cidade de Manaus.

O estado do Amazonas acumula 115.148 casos da doença. Somente nas últimas 24 horas, foram registrados 1.852 diagnósticos. São Paulo e Paraná lideram o ranking de casos diários, com 14.776 e 4.491 novos resultados positivos registrados, respectivamente.

* Estagiária sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza