Servidora é afastada por fingir injetar vacina em idosa em Maceió

NB Natália Bosco*

(crédito: AFP/Mauro Pimentel)

Em Maceió (AL), uma técnica de enfermagem foi afastada após fingir injetar a vacina contra a covid-19 no braço de uma idosa. A ação aconteceu na tarde de quinta-feira (28/01) e foi percebida pela família da senhora após análise de um vídeo do momento em que a mulher deveria ter sido vacinada. Uma vez que o erro foi percebido, a coordenadora do posto de vacinação liberou uma nova dose para a idosa.



A senhora foi levada ao local de vacinação pelo motorista e pela cuidadora no Shopping Pátio Maceió. A cuidadora filmou o momento e encaminhou o vídeo para a família da mulher. Foi assim que um parente médico reconheceu o erro, e a idosa foi novamente enviada para o centro de vacinação.

“A Prefeitura de Maceió tomou ciência com indignação sobre o caso da servidora da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que, ao aplicar uma vacina em uma idosa, não injetou o imunizante. Trata-se de um caso isolado. Assim que foi notificado, uma equipe da saúde realizou imediatamente a vacina na idosa. Informamos ainda que foi determinado o afastamento da profissional envolvida, abertura de processo administrativo para investigação do caso e o acionamento do Ministério Público Estadual para uma apuração transparente do ocorrido. A prefeitura vai ampliar a fiscalização e vai mudar o protocolo de vacinação. O profissional de saúde terá que mostrar a seringa cheia antes da aplicação e vazia após o procedimento. Juntos, vamos vencer a covid-19”, informou a secretaria em nota.



O Ministério Público de Alagoas também vai investigar o caso. O promotor Paulo Henrique Prado, da 67ª Promotoria de Justiça da Capital, informou que instaurará uma notícia de fato para apurar a atitude da profissional.



*Estagiária sob supervisão de Odail Figueiredo