Mulher descobre que criava uma jaguatirica em vez de um gato

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ PM )

Uma mulher criava uma jaguatirica há sete meses acreditando se tratar de um gato doméstico.



O animal foi resgatado em Baiã, no Pará, por policiais do Batalhão Ambiental (BPA). As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (28/1).

Segundo a polícia, a mulher acionou o batalhão depois de perceber que o animal não era doméstico, como ela inicialmente pensava.

A jaguatirica não tinha nenhum ferimento e ficará no BPA até ser levada para um órgão competente ou instituições habilitadas a receber o animal.

Jaguatiricas, que também são conhecidas como gato do mato, chegam a pesar 15kg e se alimentam de outros animais menores.