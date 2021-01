Número de vacinados contra a covid-19 no Brasil chega a 1,8 milhão

AE Agência Estado

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil; /Agência Brasil)

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira, 29, 1.874.078, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 22 Estados informaram dados atualizados. O balanço leva em consideração registros repassados por um total 25 Estados e o Distrito Federal.

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no última dia 17. Até agora, o Estado imunizou 359.587 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 157.075 imunizados.

Veja abaixo a lista das doses aplicadas por Estado

Estados / Quantidade de doses aplicadas

SP / 359.587

RJ / 157.075

BA / 154.720

MG / 148.785

RS / 145.168

PR / 134.448

PE / 96.274

CE / 81.921

GO / 75.496

MA / 55.495

ES / 50.945

SC/ 48.733

DF / 44.315

MS / 44.152

RN / 42.121

AL / 40.636

PA / 38.647

AM / 31.604

PB / 31.342

PI / 29.551

SE / 18.957

MT / 18.009

RR / 9.037

TO / 6.994

AC / 5.249

AP / 4.817

Nesta sexta-feira, o governo de São Paulo informou que começará, a partir do dia 8, a vacinar idosos dentro do programa de imunização contra o coronavírus. Nesta data, começa a vacinação de idosos com idade de 90 anos ou mais. Os que têm 85 anos ou mais receberão a primeira dose do imunizante a partir do dia 15.