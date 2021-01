Covax enviará ao Brasil de 10 a 14 milhões de doses da vacina de Oxford a partir de fevereiro

ST Sarah Teófilo

O Ministério da Saúde informou nesta sábado (30/1) que a aliança Covax Facility enviará ao Brasil a partir de fevereiro de 10 milhões a 14 milhões de doses da vacina de Oxford/Astrazeneca, que no país é produzida em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A pasta diz que recebeu neste sábado uma carta do consórcio internacional informando sobre o envio.

A Covax Facility é uma aliança internacional da Organização Mundial da Saúde (OMS), e coordenada pela Aliança Gavi, com o objetivo de garantir a produção de imunizantes contra a covid-19 e o acesso igualitário à imunização. O consórcio é formado por 191 países, e o Brasil o integra.