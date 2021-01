Confira os números do sorteio da Mega-Sena deste sábado

CB Correio Braziliense

O concurso 2.340 da Mega-Sena poderá pagar um prêmio estimado em R$ 19 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será as 20h deste sábado (30/1), em São Paulo e será transmitido ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube ou no Facebook.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50 e pode ser feita até às 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

Não havendo acertador, o valor do prêmio fica acumulado para o próximo concurso. A Caixa aconselha ao apostador sempre conferir o seu bilhete, pois os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio.

Veja os números sorteados

Mega-Sena (concurso 2340)

Prêmio de R$ 19.883.105,32

49 - 41 - 16 - 51 - 28 - 21

Quina (concurso 5480)

Prêmio principal de R$ 743.674,68

55 - 34 - 57 - 13 - 59

Timemania (concurso 1595)

Prêmio estimado de R$ 600.000,00

26 - 50 - 14 - 80 - 42 - 72 - 05

Time do coração: 80 (Ypiranga/AP)



Lotofácil (concurso 2146)

Prêmio estimado de R$ 1.500.000,00

17 - 18 - 11 - 04 - 21 - 06 - 08 - 09 - 20 - 22 - 16 - 13 - 19 - 01 - 02

Dupla Sena (concurso 2190)

Primeiro prêmio de R$ 1.638.243,18

38 - 46 - 20 - 33 - 12 - 26

Segundo prêmio de R$ 57.414,07

17 - 44 - 32 - 14 - 13 - 36

Dia de Sorte (concurso 413)

Prêmio de R$ 400.000,00

06 - 03 - 12 - 09 - 16 - 22 - 21

Mês da sorte: 03 (março)