China libera exportação de mais 5,6 mil litros de insumos da CoronaVac

O governo do estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (1º/2) que o governo da China liberou a exportação de mais 5,6 litros da matéria-prima necessária para que o Instituto Butantan produza a vacina CoronaVac no Brasil. Essa nova remessa do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) chegará ao país até 10 de fevereiro. O instituto paulista receberá nesta quarta-feira (3/2) outros 5,4 mil litros dos insumos para retomar a produção, que está parada no aguardo do material.

"Recebi aqui no meu celular a informação de que o governo da China acaba de liberar a exportação de mais 5,6 mil litros dos insumos da vacina do Butantan. Portanto, com isso, teremos mais 8,7 milhões vacinas em São Paulo com a chegada prevista até o dia 10 de fevereiro", informou Doria, no inicio da coletiva de imprensa do governo paulista.



O diretor do Butantan, Dimas Covas, ressaltou que antes do recebimento dos 5,6 mil litros dos insumos, recebe já nesta quarta-feira (3/2) na parte da noite 5,4 mil litros da matéria-prima. Segundo Covas, os 5,4 mil litros serão capazes de produzir 8,6 milhões de doses da CoronaVac. "[Essas doses] começarão a ser entregues ao Ministério [da Saúde] a partir do dia 25 de fevereiro", disse.

Dimas Covas explicou que com a chegada dos 5,6 mil litros do IFA na próxima semana, até 10 de fevereiro, o Butantan poderá produzir mais 8,7 milhões de doses da vacina. Ou seja, com 11 mil litros de insumos (5,4 mil + 5,4 mil), o instituto paulista produzirá 17,3 milhões de doses da CoronaVac, que começarão a ser entregues a partir de 25 de fevereiro.