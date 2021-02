Acidentes em rodovias diminuem, mas número de mortes segue alto

EH Edis Henrique Peres*

O Painel CNT (Confederação Nacional de Transporte) de Consultas Dinâmicas de Acidentes Rodoviários, aponta para um total de 63.447 acidentes ocorridos nas rodovias federais brasileiras no ano passado, uma queda de 5,9% em relação a 2019 (67.427). Contudo, em relação ao número de mortes, a redução foi tímida, de apenas 0,8%, o que indica que embora tenha ocorrido menos acidentes, eles foram mais letais.

O ano de 2020 deixou o total de 5.287 mortes, enquanto que em 2019 o número foi de 5.332. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e apontam para 14 mortes nas rodovias federais por dia no ano passado. A maior parte das mortes (54,8%) ocorreu aos fins de semana, na sexta-feira (14,6%), sábado (17,8) e domingo (22,4%).

O relatório também aponta o tipo mais frequente de acidentes com vítimas: a colisão. Ao todo, foram 30.804 ocorrências (59,4% do total), seguida por saída da pista (15,7%), e capotamento/tombamento (12,2%).

A BR-101 — que margeia o litoral brasileiro do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul — foi a que mais registrou acidentes, com um total de 8.715 e 627 mortes. Em seguida, aparece a BR-116 — outra que corta quase todo o território nacional, indo do Ceará ao RS —, com 7.397 acidentes e 690 mortes. Em relação às mortes por faixa etária, o maior número de vítimas é de pessoas acima de 45 anos (33,3%). Logo depois vem a faixa etária de 36 a 45 anos, com 22,2% das mortes; e a faixa etária de 26 a 35 anos, com 20,9%.

Para o presidente da CNT, Vander Costa, os índices de acidentes, especialmente os com vítimas fatais, denunciam a necessidade de investimentos efetivos na infraestrutura rodoviária, na ampliação de campanhas educativas com foco na segurança no trânsito e na formação dos condutores.

“Reduzir o número e a gravidade dos acidentes rodoviários é promover o transporte no país, com benefícios claros à economia e à sociedade. Assim, desenvolver ações voltadas à melhoria das condições viárias, à capacitação dos motoristas e à segurança veicular são a melhor estratégia para a superação desse grave problema.”

Vander Costa pontua também a importância da disponibilização dos dados de acidentes no Brasil. “O trabalho de fiscalização, levantamento e sistematização das informações relacionadas aos acidentes nas rodovias brasileiras realizado pela PRF é fundamental para nortear as ações de redução de acidentes, além de demonstrar o compromisso do órgão com a transparência de dados tão importantes”, ressalta.

Ao todo, o custo anual estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais no Brasil é de R$ 10,22 bilhões.

Situação no Distrito Federal

No Distrito Federal, o total foi de 1.040 acidentes registrados em rodovias federais. A média da unidade federativa é de 405 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia. Ao todo, o DF perdeu 39 vidas, sendo 20 na BR-020, a mais letal da região.

