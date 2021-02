Lideranças perdem registro e Baleia pode virar candidato avulso

LC Luiz Calcagno

O bloco partidário do candidato à presidência da Câmara Baleia Rossi (MDB-SP) não registrou a oficialização do grupo até as 12h desta segunda-feira (1º/2). Tecnicamente, isso significa dizer que o sucessor de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na disputa será lançado como candidato avulso, com menor possibilidade de conseguir cargos na Mesa Diretora. O candidato e o atual comandante da Casa estão reunidos para tentar reverter a situação.

É o segundo revés na candidatura de Baleia, que perdeu parte considerável dos deputados do DEM às vésperas do pleito, depois que o presidente do partido, ACM Neto (BA) liberou os deputados para votarem sem seguir as diretrizes da legenda. Um dos motivos do atraso foi o impasse do PSDB, após a decisão do DEM, de permanecer, ou não, no bloco de Baleia.

Outro problema foi a discussão se o PSL permaneceria no bloco do candidato governista, o líder do Centrão, Arthur Lira (PP-AL). As lideranças do partido finalmente assumiram posição no bloco de Baleia que, formalmente, porém, não existe. O partido estava dividido entre um grupo bolsonarista com maioria e um grupo fiel à legenda. As tensões internas, no entanto, ainda não se resolveram e, até o fim do dia, devem ocorrer surpresas.

Baleia Rossi chegou ao gabinete de Rodrigo Maia por volta das 12h50. Questionado sobre a se estaria sem bloco ele afirmou, apenas, que não. Apesar da sempre presente possibilidade de surpresa no resultado das eleições parlamentares, a posição do candidato de Jair Bolsonaro é muito confortável a seis horas de os parlamentares irem às urnas.

O registro do bloco de Baleia teria sido feito pelo PT. Segundo Carlos Zarattini (PT-SP), o partido teria feito o registro dentro do horário, mas, a homologação não teria se completado graças a um problema no sistema. A presidente da legenda, deputada Gleisy Hoffman (RS), lamentou o ocorrido e garantiu que a agremiação segue apoiando Baleia.