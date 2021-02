Confira o resultado da Super Sete 50 desta segunda-feira (1°/2)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na tarde desta segunda-feira (1°/2), o concurso 50 da Super Sete. A loteria é a nova modalidade da Caixa. O sorteio é realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.





O prêmio está estimado em R$ 700 mil. A quantidade de ganhadores pode ser conferida aqui.



Os números sorteados foram:



1ª coluna: 0

2ª coluna: 4

3ª coluna: 5

4ª coluna: 8

5ª coluna: 6

6ª coluna: 0

7ª coluna: 6