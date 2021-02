Lancha com cinco amigos desaparece no mar do RJ; Marinha faz buscas

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook)

Cinco amigos desapareceram enquanto navegavam em uma lancha no mar do Rio de Janeiro de volta à Fortaleza. O grupo viajou ao Rio, em 23 de janeiro, para que um deles, o empresário Ricardo José Kirts, realizasse a compra da embarcação.



O grupo é formado por Ricardo, o também empresário Domingos Sávio, um mecânico, um pescador e o comandante da embarcação, que não tiveram os nomes divulgados.



A Marinha do Brasil informou, por meio do Comando do 1° Distrito Naval (Com1ºDN), que tomou conhecimento, na manhã deste domingo (31/1), do desaparecimento da Embarcação de Esporte e Recreio O Maestro, supostamente na altura de São João da Barra (RJ).



A mulher de um dos navegantes, Vitória Magalhães, revelou que eles tentaram começar a viagem de volta no dia 26. Mas só no dia 28 eles conseguiram prosseguir com a viagem devido a problemas mecânicos, em direção a Vitória (ES), para reabastecer a lancha.



Ela disse, também, que, no último contato — às 23h23 da sexta-feira (29) — o marido mandou a localização de onde estavam, Farol de São Thomé (RJ).



De acordo com Vitória, na última vez em que se falaram, o marido disse que as condições do mar estavam ruins e que as roupas deles e a comida estavam molhadas, mas que eles iam em direção à capital do Espírito Santo.



Socorro da Marinha



Nesta segunda-feira (1º/2), Vitória revelou ao G1 Ceará que a Marinha confirmou o pedido de socorro para a O Maestro. Ela relata ter medo de o grupo estar à deriva, já que o marido havia contado a ela que um dos motores da lancha não estava funcionando.



A Marinha, por sua vez, informou ter acionado "imediatamente, o Salvamar Sueste, estrutura responsável por busca e salvamento no mar, que acionou o Navio-Patrulha 'Macaé' e duas aeronaves, sendo uma da corporação e outra da Força Aérea Brasileira (FAB)". Além disso, pediu apoio a todas as embarcações nas áreas próximas.