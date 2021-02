Apostas de Sobradinho e Recanto das Emas levam R$ 6,3 mil na Quina

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/YouTube)

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 5481 da Quina sorteado na noite desta segunda-feira (1º/2). A modalidade segue acumulada, agora com previsão de prêmio na casa de R$ 1,6 milhão. O próximo sorteio ocorrerá nesta terça-feira (2/2).



Mas teve gente do Distrito Federal que passou perto de levar a bolada. Duas apostas da capital acertaram quatro números e levaram R$ 6.322,54, cada, em apostas simples de cinco números.

A primeira veio de Sobradinho e foi registrada na Casa Lotérica A Chave da Sorte (quadra central). A segunda foi feita na Casa Lobato Loterias, no Recanto das Emas (Qd 205 Conjunto 09).

Segundo informações da Caixa, em todo o país, 65 pessoas acertaram quatro números na Quina. Outras 3.003 gabaritaram três dezenas e levaram R$ 205,79. O prêmio de R$ 4,50 foi para 75.404 apostas.