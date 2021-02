Arcebispo é acusado de LGBTfobia ao recusar conceder entrevista a repórter

MA Maíra Alves

O arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, se envolveu em uma polêmica na última segunda-feira (1º/2). Isso porque, depois de presidir uma celebração no Espírito Santo, cidade da região do agreste potiguar, ele se incomodou com o repórter e se recusou a dar entrevista para o canal que transmitia a cerimônia pelas redes sociais. “Tô achando que estão me usando para me ridicularizar”, disse Dom Jaime.



Na ocasião, o arcebispo foi convidado pela paróquia local para presidir a missa de encerramento da novena que celebra a Festa de Nossa Senhora da Piedade, padroeira da região. Terminada a cerimônia, o comunicador Ricardo Sérgio pediu para que Dom Jaime o concedesse uma entrevista para que pudesse falar as impressões de estar participando da comemoração em prol da Virgem da Piedade.



Quando Ricardo iniciou a apresentação de Dom Vieira, contudo, o arcebispo logo se mostrou incomodado com a fala do rapaz e, ao ser questionado sobre a festa, o clérigo expressou descontentamento: “Eu não 'tô' gostando dessa entrevista não. 'Tô' achando que estão me usando para me ridicularizar, é?”, perguntou o arcebispo.



Prontamente o comunicador respondeu “não”, e perguntou como o pároco gostaria que a declaração fosse conduzida. Dom Jaime, então, agradece e pede para que a entrevista seja encerrada. “Deixe está”, afirmou.



Ricardo, desconfortável, começa a retirar o microfone de lapela que estava na roupa do sacerdote. Neste momento, outro integrante da equipe que conduzia a transmissão conseguiu convencer o clérigo a, ao menos, transmitir uma mensagem aos devotos. O arcebispo, contudo, só concorda em falar se for sozinho. “A gente vive num mundo complexo”, justificou.



É sobre esse tipo de violência moral que LGBTs têm que fugir. Notem o constrangimento. Quando adolescente vi e sofri muito desses olhares. Se algum LGBT tiver interesse em congregar, que seja numa denominação inclusiva. Ninguém precisa passar por isso pic.twitter.com/f3XtH7Jw7I — George Marques (@GeorgMarques) February 2, 2021

Nas redes sociais, onde o vídeo viralizou nesta terça-feira (2/2), o comportamento do arcebispo foi visto como LGBTfóbico, tendo em vista a voz fina e a fala efusiva do jovem que integra a equipe da Pastoral de Comunicação da Igreja Nossa Senhora da Piedade (veja repercussão abaixo).



O que diz a Arquidiocese de Natal



Em nota, a Arquidiocese Metropolitana de Natal destacou que a recusa “não foi nada demais”. “Dom Jaime gravou a mensagem sobre a festa da padroeira, que foi postado ontem mesmo, nas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Espírito Santo”, enfatizou a Arquidiocese.



Procurada, até a última atualização desta reportagem, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), não havia se pronunciado sobre o caso.



Repercussão



No Twitter, internautas compartilharam o vídeo se solidarizando com rapaz e expressaram indignação ao acusar o arcebispo de LGBTfobia. Veja algumas das reações:



O menino percebeu tudo. Entendeu tudo. Dá pra ver a dor e decepção no olhar dele. Eu estive nesse lugar, dentro de igreja também. Gatilho foda. — Teus (@mateusdscardoso) February 2, 2021

Espero que dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo de Natal, reflita sobre o que ele fez com esse fiel. pic.twitter.com/Ta14ZNFfv3 — Rômulo Costa (@romulocosta) February 2, 2021

Não pode ser gay (alegre) perto do arcebispo. “O mundo é muito complexo”. https://t.co/nl3XJnJdvs — Gustavo Braun (@Braungustavo) February 2, 2021