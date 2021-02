PF apura tráfico em aviões da FAB

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, ontem, a Operação Quinta Coluna para aprofundar as investigações sobre uma suposta quadrilha que usaria aeronaves da Força Aérea Brasileira para traficar drogas para a Espanha. Trata-se de um desdobramento do caso, ocorrido em junho de 2019, no qual o segundo-sargento da FAB Manoel Silva Rodrigues foi preso por autoridades espanholas, após desembarcar naquele país com 39kg de cocaína na bagagem de mão. Ele fazia parte da equipe de apoio que acompanhava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro ao Japão, para a cúpula do G-20.

Agentes cumpriram 15 mandados de busca e apreensão e duas ordens de restrição de comunicação e saída do Distrito Federal contra 10 investigados. Entre os alvos da ação está a mulher de Manoel Rodrigues, cujo nome não foi divulgado. Em janeiro, a Justiça Militar de Brasília recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar e tornou o segundo-sargento réu.

Também foram alvo da operação um tenente e um tenente-coronel. Foi determinado o sequestro de imóveis e veículos dos envolvidos.

A corporação apura, também, o envolvimento de Michele Tocci, o Barão do Ecstasy. Filho de um ex-diplomata italiano, foi alvo de busca e apreensão em imóvel no Lago Sul, avaliado em R$ 4 milhões. No local, foram encontradas drogas e a suspeita é de que o grupo lavava dinheiro do tráfico ao comprar imóveis.

Além de investigar os outros supostos integrantes da quarilha, a PF apura crimes de lavagem de dinheiro. As investigações dos federais são paralelas aos processos por tráfico internacional de drogas que tramitam na Justiça Militar.