Bilhete da Vila Nossa Sra. de Fátima, em Planaltina, leva R$ 8 mil na Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 5482 da Quina sorteado na noite desta terça-feira (2/2). A modalidade segue acumulada, agora com previsão de prêmio na casa dos R$ 2,5 milhões. O próximo sorteio ocorrerá nesta quarta-feira (3/2).



Mas teve gente do Distrito Federal que passou perto de levar a bolada. Uma aposta da Vila Nossa Sra. de Fátima, região próxima a Planaltina, levou R$ 8.262,83 por acertar quatro números em um bilhete simples de cinco números. A fezinha foi feita na Casa Lotérica Mapa da Mina (St. Tradicional, Qd 64).

Segundo informações da Caixa, 55 pessoas acertaram quatro números em todo o país. 3.141 bilhetes gabaritaram três dezenas e levaram R$ 217,57. O prêmio de R$ 4,14 foi para 90.665 apostas que acertaram 2 números.