Após conhecer garota pela internet, jovem tenta pedalar de MG ao Maranhão

O que você faria para tentar viver um grande amor? Um adolescente de 17 anos, morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, tentou superar os limites do próprio corpo ao tentar pedalar, perigosamente, pelas rodovias brasileiras, por cerca de 2 mil quilômetros.

Após conhecer uma garota do Maranhão pelas redes sociais, ele tentou ir de bicicleta até o estado nordestino, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Mas o plano não deu certo e ele foi encontrado debilitado por policiais rodoviários federais, depois de três dias desaparecido e ter pedalado aproximadamente 200 quilômetros.



O jovem, que tentaria pedalar mais de 2 mil quilômetros, ao ser localizado pela PRF estava próximo de sua bicicleta, sozinho, com uma mochila e sentado em gramado, ao lado de acostamento da BR-050, na divisa de Minas com Goiás; município de Cumari (GO).

O fato aconteceu no final da semana passada, mas foi divulgado pela PRF nesta quarta-feira (3/2). Ainda conforme a PRF, a família do adolescente havia registrado o seu sumiço no dia 28 de janeiro, sendo que ele foi encontrado pelos policiais no final da tarde do último domingo (31/1).



De acordo com a PRF, os pais foram, rapidamente, ao encontro do jovem e ao verem o filho ficaram bastante emocionados e também com um sentimento de alívio. À PRF, os pais relataram que não haviam dormido desde o desaparecimento do rapaz.



Após receber atendimento médico, o jovem, que passa bem, retornou para a sua casa em Uberaba com uma nova e arriscada experiência de vida para contar.