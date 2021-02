Estado de São Paulo totaliza 1,83 milhão de casos e 54,3 mil mortes pela covid-19

AE Agência Estado

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde-DF)

O Estado de São Paulo registra até o momento 1.833.163 casos de diagnósticos da covid-19 e 54.324 óbitos. Entre a quinta-feira, 4, e esta sexta-feira, 5, foram 12.222 novos casos, alta de 0,7% em 24 horas, e 327 novas mortes, aumento de 0,6%.

De acordo com ferramenta de acompanhamento da vacinação, até as 13h15, 710.526 pessoas já receberam imunizantes no Estado.

O índice de ocupação dos leitos de UTI é de 67,4% no Estado e de 66,3% na região metropolitana de São Paulo.