Lote com insumo para produção de vacina chega à Fiocruz neste sábado, dia 6

AE Agência Estado

A Fiocruz irá receber neste sábado, 6, o primeiro lote do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção da vacina contra a covid-19. A remessa terá 90 litros de IFA, que segundo a fundação são suficientes para a produção de 2,8 milhões de doses do imunizante.

A remessa é menor do que vinha sendo divulgado. A previsão inicial era de que a Fiocruz receberia dois lotes este mês com insumo suficiente para a produção de 7,5 milhões de doses cada um.

Agora, a fundação informou que serão três remessas em fevereiro. O total de vacinas que será produzido, contudo, será o mesmo: 15 milhões de doses.

O IFA saiu de Xangai na noite da quinta-feira, 5, pelo horário de Brasília. A previsão é de que o lote do insumo chegue ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) às 17h50 deste sábado.

De acordo com a Fiocruz, a primeira entrega do imunizante - já com o período de testes -, com um milhão de doses, deverá ocorrer na semana de 15 a 19 de março.

"Ainda que sejam necessários ajustes no início do cronograma de produção inicialmente pactuado, a Fiocruz vai escalonar sua produção ao longo dos primeiros meses para manter a meta de 100,4 milhões de doses até julho deste ano", informou a fundação.