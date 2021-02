Mais 2,9 milhões de doses de vacinas começam a ser entregues neste sábado

BL Bruna Lima

O Ministério da Saúde começou a enviar, neste sábado (6/2), mais 2,9 milhões de doses da vacina contra a covid-19 CoronaVac aos estados e ao Distrito Federal. O montante será destinado para ampliar mais 6% da imunização dos profissionais de saúde e também atenderá aos idosos acima de 90 anos.

Até segunda-feira (8/2) a pasta espera ter encerrado todas as entregas, cuja logística de distribuição ocorre por via aérea. "Vale reforçar que o Governo Federal transportará as vacinas aos estados, que farão a distribuição aos municípios junto com o Ministério da Defesa", afirma a pasta.

Pelos cálculos da pasta, a nova remessa será suficiente para atender toda a população idosa acima dos 90 anos e chegar a 76% dos profissionais da saúde imunizados. A quantidade por unidade da federação é calculada proporcionalmente à população alvo de cada local.

No entanto, 5% desta nova remessa foi separado para direcionar um reforço a estados que, de acordo com o cenário epidemiológico atual, estão mais vulneráveis à pandemia. Rondônia, Amapá e Tocantins receberão doses para começar a vacinar, também, parte dos idosos acima de 80 anos.

Já o Amazonas, que recebeu 900 mil doses a mais na entrega anterior, agora receberá doses suficientes para imunizar 72% das pessoas entre 70 a 74 anos. Os amazonenses com 75 anos ou mais já estão vacinados.

Confira pelo link a quantidade de doses que cada unidade federativa irá receber.