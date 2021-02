Doria diz que ingressará nesta quarta no STF contra fechamento de leitos de UTI

AE Agência Estado

(crédito: Ana Rayssa/CB)

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que ingressará nesta quarta-feira (10) no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Ministério da Saúde para tentar reverter decisão da pasta de desabilitar leitos privados de UTI usados no tratamento de pacientes com a covid-19.

Segundo Doria, na última semana, o Ministério da Saúde deixou de financiar 3.258 leitos de UTI em São Paulo. "Ontem o Estado do Maranhão fez o mesmo e já entrou no Supremo através do governador Flávio Dino (PCdoB).

Certamente outros governadores farão isso da mesma maneira, obviamente e com razão para proteger a saúde e vida de seus habitantes", disse Doria na manhã desta terça-feira, dia 9.