Adolescente é encontrada morta amarrada em árvore em Santa Catarina

Uma adolescente de 14 anos foi encontrada morta amarrada em uma árvore na noite de quarta-feira (10/2), no interior de Campo Belo do Sul, na Serra de Santa Catarina. O corpo da jovem não apresentava sinais de violência aparente. Ela estava desaparecida desde segunda-feira (8/2), quando foi vista pela última vez por uma amiga, a caminho de casa.



Apenas laudos do Instituto Geral de Perícias (IGP) poderão atestar as causas da morte. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.



"Ela estava sentada e amarrada. Então a linha de investigação é de que houve feminicídio [...] A gente tem agora uma linha de investigação, mas assim, os detalhes agora a gente não pode repassar", afirmou o delegado responsável pelo caso, Tiago Gomes, ao G1 Santa Catarina.



Outro adolescente, de 15 anos, e morador da mesma cidade da garota, está desaparecido desde terça-feira (9/2). A Polícia apura se os dois desaparecimentos, que seguem em sigilo, estão relacionados.



Sumiço da adolescente



A adolescente sumiu por volta das 16h de segunda. Ela teria deixado as amigas em casa e, no percurso de volta, desapareceu. As buscas começaram na madrugada de terça-feira.



No dia seguinte, a polícia encontrou uma sandália usada pela jovem. Logo depois, moradores da região acionaram a Polícia Civil após localizarem o corpo da menina em uma área de mata no interior do município.