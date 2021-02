Cid Moreira é vacinado contra covid-19: 'vou enfrentar a agulha'

AE Agência Estado

(crédito: Paulo Mumia/Extra/Agencia O Globo)

Cid Moreira, 93 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta sexta-feira, 12, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, Mauricio de Sousa, 85 anos, foi imunizado no Centro de Saúde de Pinheiros, em São Paulo.

O apresentador compartilhou dois vídeos no Instagram mostrando o momento e sua interação com equipe de saúde. "Vou enfrentar a agulha. Eu não gosto de agulha. Estou com 93, em setembro eu faço 94. Será que eu resisto a essa primeira (dose)? Espero que todo mundo se dê bem", brincou o jornalista. É possível ouvir que pedem para tirar foto com ele que responde prontamente: "Claro".

Na legenda da publicação, Cid também agradeceu a equipe do ponto de vacinação: "Foi tudo muito tranquilo e rápido! Obrigado aos profissionais tão atenciosos que me atenderam!"