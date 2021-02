SP: Cerca de 500 escolas municipais não retomarão aulas na próxima segunda-feira

AE Agência Estado

(crédito: Rodrigo Nunes/Esp.CB)

Cerca de 500 escolas da rede municipal de ensino de São Paulo não retomarão as atividades presenciais na próxima segunda-feira, 15, data marcada para volta às aulas. Segundo a Secretaria de Educação, essas unidades ou estão passando por grandes reformas ou foram afetadas por uma troca de contrato para os serviços de limpeza, o que impossibilitaria o retorno como inicialmente programado.

"Tivemos uma questão com uma das empresas de limpeza que abandonou o serviço e a secretaria está trabalhando de forma bastante rápida para minimizar esse impacto. Por isso, e para garantir a segurança de todos os educadores e todos os estudantes, estas unidades farão o retorno presencial a partir do dia 22 de fevereiro", informou a secretária adjunta de Educação, Minéa Fratelli em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 12.

A secretaria diz que as unidades que não abrirão representam cerca de 8% da rede de ensino. Outras 3,5 mil unidades tem reabertura marcada para a próxima segunda-feira, 15. "A aula começa para todos os estudantes no dia 15, com ensino híbrido, mesmas atividades para crianças presencialmente e online. E aquelas que voltam só nos dias 22 permanecerão na semana que vem os professores em teletrabalho e os estudantes fazendo as atividades de forma online", acrescentou Minéa.