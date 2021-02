Com mais 1.043 óbitos, Brasil fecha 6ª semana epidemiológica com alta de mortes

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: JENS SCHLUETER / AFP)

O Brasil registrou neste sábado (13/2) mais 1.043 mortes e 44.299 infecções pelo novo coronavírus. Com os registros do Ministério da Saúde, o país soma 9.809.754 infectados e 238.532 óbitos pela covid-19. O Brasil fechou a sexta semana epidemiológica do ano com alta de mortes, mas queda de casos em comparação com a penúltima, a quinta: foram confirmadas 453 mortes a mais e 8.861 casos a menos.

O mesmo pode ser observado com a média móvel de casos e mortes medida pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), que aponta redução dos casos e aumento das mortes. De acordo com o Conass, o Brasil confirma, em média, 44.566 infecções e 1.047 óbitos por dia. A média móvel de mortes é a segunda maior desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com a pasta, 88,8% dos infectados se recuperaram da doença. Outros 8,8%, ou seja, 860.382 pessoas, estão em acompanhamento.

Em comparação com os outros países, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos quando se observa o número de mortos. Segundo a Universidade Johns Hopkins, os EUA já registraram 483.886 mortes pela covid-19. Já na comparação dos países com mais infectados, o Brasil fica em terceiro.