Caso de Daniel Silveira gera debate nas redes

B Natália Bosco*

(crédito: Pablo Valadares/Camara dos Deputados)

O nome do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) ficou em terceiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter Brasil nesta quarta-feira (17/2). O deputado virou assunto após ser preso “em flagrante delito”, na noite desta terça-feira (16/2), sob ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Na rede social, defensores e opositores do deputado expuseram opiniões.



Apesar de um vasto número de usuários do Twitter comentarem sobre o caso, bolsonaristas se destacaram e marcaram presença na rede social. Os apoiadores afirmam que a prisão é ilegal e acusam autoridades que apoiarem a prisão de terem o “rabo preso”. Em outra publicação, um cientista de dados afirmou que a medida do ministro Alexandre de Moraes se deu em decorrência do interesse de Daniel Silveira em se candidatar para o Senado Federal e prisão seria uma maneira de tornar o deputado inelegível.



Vocês sabem porque o Cabeça de Ovo tomou essa atitude, Daniel Silveira já havia manifestado seu interesse pela candidatura ao Senado.



Estão tentando torna-lo inelegível. — Diego Garcia????????? (@dimacgarcia) February 17, 2021





Deputados ou Senadores que ficarem contra o @danielPMERJ e a favor da prisão ilegal ordenada pelo Ministro Alexandre de Moraes, tem o rabo preso!#STFVergonhaMundial — Jessicão, a Opressora (@a_jessicao) February 17, 2021

Como forma de indignação, após o STF decidir, por unanimidade, a favor da prisão de Daniel Silveira, apoiadores do deputado subiram a tag “STF Vergonha Mundial” no top trending do Twitter. Foram divulgadas diversas postagens sobre a decisão do Supremo. Alguns usuários afirmam que o STF não atua a favor da liberdade de expressão e que os ministro abusam da autoridade.



Alexandre de Moraes diz que o STF é a instituição que mais cuida da liberdade de expressão. Isso é verdade. Ela cuida tanto da liberdade de expressão que fica com ela somente para si mesma.#STFVergonhaMundial — Bernardo P Küster LIVRE (@bernardokuster2) February 17, 2021





Além disso, a tag “Impeachment Alexandre de Moraes” também ganhou destaque. Muitos usuários apenas compartilharam a tag e demonstraram apoio à ideia de retirar Alexandre de Moraes de seu cargo de ministro do STF. Porém, também foram divulgadas postagens que incentivam manifestações nas ruas contra o ministro.



Queremos sim o #ImpeachmentAlexandreDeMoraes não vou ficar só aqui na internet levantando hashtag não.

O negócio é ir para as ruas.

Isso é inadmissível.

O @danielPMERJ ele falou o que o povo de bem tmb acha.

Não podemos nos calar. — Thais???????????????????????????????????????????????????????????????????????? (@ivermectinatha) February 17, 2021





Oposição



Pessoas favoráveis à prisão também apareceram nas redes. Alguns políticos e personalidades comentaram sobre o caso e comemoraram a decisão do STF. A deputada federal Tabata Amaral (PDT) disse que Daniel Silveira precisa ser punido e informou que apresentou uma representação contra o deputado no Conselho de Ética.



Bolsonaro deveria ter sido cassado qdo falou em matar 30 mil e fechar o Congresso em 1999. Hoje sabemos que tais falas corroem a democracia. Por isso, apresentei + uma representação contra Daniel Silveira no Conselho de Ética. Ele precisa ser punido por suas ameaças recorrentes. — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) February 17, 2021

A cantora Zélia Duncan se posicionou contra o deputado federal e o definiu como “um bolsonarista típico”. O advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho também se posicionou a favor da prisão e escreveu não ter palavras para defender o deputado.



Daniel silveira já foi preso várias vezes e parece se orgulhar disso. Acho q o orgulho dele é o fato de nunca pagar de verdade, por seus atos criminosos. Um bolsonarista típico. Anti-democrata, moralmente falido. O Congresso de Lira fará sua parte? — Zélia Duncan ?????‍???? (@zdoficial) February 17, 2021





Em tempo: Daniel Silveira representa o que tem de mais podre na política. Mais do que isso, na vida, no mundo.

Não tenho uma palavra sequer para dizer em sua defesa, por outro lado tenho várias para dizer na defesa dos direitos que ele, eu e você temos. — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) February 17, 2021





Usuários da rede criticaram as falas de Daniel Silveira e apontaram controvérsia no posicionamento do deputado. Um perfil escreveu que o “facismo perdeu” ao comentar a posição unânime do STF.



O fascista Daniel Silveira pede habeas-corpus, que foi suspenso pelo AI5 que ele defende.

Se ameaçasse surrar os generais da Ditadura Militar, já estaria pendurado no pau de arara do DOI CODI, levando choque nos testículos - como eu sofri aos 18 anos. — Carlos Minc (@minc_rj) February 17, 2021





O fascismo perdeu por 11 a 0. STF mantém prisão do bolsonarista Daniel Silveira. pic.twitter.com/88caNynhTm — Orlando Guerreiro (@orlandoguerreir) February 17, 2021





Disputa por narrativas



O pesquisador e professor de comunicação na Universidade Católica de Brasília Alberto Marques aponta que essa movimentação na rede, de opositores e aliados, é uma disputa por narrativa. Alberto lembra que o debate pode acontecer de forma orgânica, com usuários reais levantando o assunto nas redes sociais, ou por meio de bots, os robôs da internet que são uma aplicação de software concebido para simular ações humanas repetidas vezes de maneira padrão.



“É óbvio que você tem o cidadão comum, mas você tem os robôs, tem quem está automatizando os debates tentando emitir mensagens massivas. Você tem diferentes grupos tentando emitir opiniões, o que é natural, é um tema polêmico que ganhou visibilidade nas redes”, destacou o professor.



O professor também apontou que as tags a respeito do assunto que ganharam destaque no Twitter durante esta tarde sinalizam que há uma grande discussão sobre a temática. "O interesse maior quando sobe essas tags é causar engajamento, chamar atenção das pessoas de que aquele assunto está sendo bastante debatido, mas isso não quer dizer que é orgânico, pode ser uma tentativa de enganar as pessoas que usam mídias sociais", informou.



Alberto também esclareceu que tornar assuntos diversos como debates relevantes por meio de bots pode possibilitar a manipulação da opinião pública. "Tende a trazer apoio a questões que interessam. As mídias sociais muitas vezes parecem e muitas vezes conseguem manipular a opinião das pessoas. As pessoas vivem nas suas bolhas e, nessas bolas, elas criam suas opiniões. Isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal", concluiu.



O perfil Bot Sentinel, uma plataforma gratuita desenvolvida para detectar e acompanhar bots políticos e contas desconfiáveis no Twitter, identificou alguns bots nas tags a respeito do caso do deputado.

Na tag “Daniel Silveira”, o perfil identificou 89 tweets publicados por contas inautênticas. No caso de “STF Vergonha Mundial”, foram reconhecidos 298 publicações suspeitas e em “Impeachment Alexandre de Moraes”, 138.



*Estagiária sob supervisão de Vicente Nunes