Santa Maria de Itabira receberá ajuda humanitária do governo de Minas

MM Matheus Muratori/Estado de Minas

(crédito: Thiago Madureira/EM/D. A. Press)

As chuvas castigaram a cidade de Santa Maria de Itabira na manhã deste domingo (21/02). O município da Região Central de Minas Gerais "acordou" debaixo d’água, com transbordamento do Rio Girau, diversos pontos de deslizamentos e, no mínimo, um desabamento. Diante disso, o governo de Minas, por meio do governador Romeu Zema (Novo), anunciou medidas emergenciais de ajuda para a cidade.

“Estou em contato diário com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual, acompanhando a situação nos municípios afetados pelas fortes chuvas. Em Santa Maria de Itabira, onde houve um desabamento na manhã de hoje (domingo), helicópteros do Estado foram deslocados para ajudar nos trabalhos de resgate”, publicou Zema nas redes sociais.

O governador também falou em ajuda humanitária para a cidade, com colchões e kits de higiene aos diretamente atingidos. Zema garantiu que o governo dará suporte a todas as cidades atingidas pelas chuvas recentes.

Chuva provoca deslizamentos em Santa Maria de Itabira



Vídeo: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pic.twitter.com/5FIl5K07qZ — Estado de Minas (@em_com) February 21, 2021

“Um caminhão com ajuda humanitária com colchões e kits de higiene também já partiu rumo ao município. Nossa solidariedade a todos que vêm sofrendo com as chuvas em Minas. O Estado dará suporte a todas as prefeituras e população que necessitem de ajuda”, completou o governador.

Trabalham na cidade a Defesa Civil de Santa Maria de Itabira e de Itabira e o Corpo de Bombeiros. No início da manhã deste domingo, Eduardo Martins, um dos coordenadores da Defesa Civil de Santa Maria de Itabira, contou a situação da cidade em áudio encaminhado pelo Corpo de Bombeiros.

“A cidade está sob as águas, situação desse tipo nós nunca vivemos. Tem diversos pontos com queda de casas, situações de soterramento. Helicóptero do Corpo de Bombeiros acabou de chegar à cidade para poder ajudar no rescaldo. Estou com dificuldades de falar no DER para ajudar na desobstrução da estrada entre Itabira e Santa Maria, tem diversos pontos de obstrução total. Estou com a Prefeitura de Itabira ajudando nessas liberações, estou com a Prefeitura de Santa Maria também ajudando em sentido contrário, mas está lento, e o DER ajudaria muito, justamente por ter nohall em cima do assunto. Se fosse possível a Defesa Civil Estadual entrar em contato com o DER, é a estrada MGC-120, sentido Itabira-Santa Maria”, afirmou.

Ainda não há estimativa precisa das autoridades de quantas ocorrências foram atendidas na manhã deste domingo ou do quanto choveu na cidade. O município tem 597,441 km² e 10.857 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).