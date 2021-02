Única dose de vacina da Pfizer ou AstraZeneca reduz risco de internação

AE Agência Estado

Dados preliminares de um estudo realizado na Escócia mostraram que uma única dose das vacinas contra covid-19 da Pfizer ou da AstraZeneca reduziu significativamente o risco de internação hospitalar. O estudo aponta que o risco de internação entre pessoas que receberam a vacina da Pfizer foi 85% menor do que entre indivíduos não imunizados entre 28 e 34 dias após a dose.

No caso da vacina da AstraZeneca, o risco de internação foi 94% menor. A descoberta, que ainda não passou por uma revisão por pares, é mais uma evidência de que as vacinas têm efeito significativo na gravidade da doença. A pesquisa escocesa se baseou no histórico de saúde de toda a população escocesa, de 5,4 milhões de pessoas, tornando-se um dos maiores estudos já realizados sobre o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.