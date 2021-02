Em São Paulo, Campinas negocia leitos de UTI com a rede privada

AB Agência Brasil

A prefeitura de Campinas, no interior paulista, informou (22) que está negociando leitos em unidades de tratamento intensivo (UTI) da rede privada para atender a demanda de pacientes com covid-19. (21), todas as vagas de UTI disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estavam ocupadas na cidade .

Para (22), a prefeitura contava com a abertura de novos leitos de UTI no Hospital da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Nas últimas duas semanas, a ocupação dos leitos no sistema público da cidade oscilou em níveis acima de 90%. O último boletim divulgado pela prefeitura indicava que na rede privada de saúde estava em 77%.

Segundo o balanço do governo estadual, desde o começo da pandemia, Campinas já confirmou mais de 56 mil casos de covid-19 e registrou e 1.811 mortes.