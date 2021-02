Duas apostas, da mesma loteria na Asa Norte, levam a bolada da Lotofácil

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/YouTube)

O sorteio da Lotofácil desta segunda-feira (22/2) acabou saindo para dois bilhetes do Distrito Federal. O concurso 2163 (que apresentou os números 01-02-04-06-10-11-12-13-16-18-19-20-21-23-25) estava avaliado em R$ 1,5 milhões e acabou sendo dividido para quatro bilhetes do país: um em Minas Gerais, outro no Paraná e dois na capital.



As apostas sortudas do quadradinho foram feitas na mesma loteria, na Cor da Sorte Loterias, que se encontra dentro do Hipermercado Extra, no finalzinho da Asa Norte, na 716.

Lembrando que as duas apostas foram simples de 16 números. Cada uma vai receber exatos R$ 327.090,35. Essa é a segunda semana seguida que apostas do DF acertam os 15 números da Lotofácil: no último dia 19, uma aposta simples acertou sozinha as dezenas e ficou com mais de R$ 1,1 milhão.

Segundo a Caixa, no sorteio 2163, além dos quatro ganhadores, outras 357 pessoas acertaram 14 dezenas e levaram R$ 1.097,77.