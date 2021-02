Ministério da Saúde troca remessas e envia vacinas do Amazonas para o Amapá

BL Bruna Lima ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: AFP / Sameer Al-DOUMY)

Em meio à pandemia da covid-19, o Ministério da Saúde trocou as remessas de vacinas contra o novo coronavírus enviadas para o Amazonas e o Amapá. Com a confusão feita pela pasta, o Amapá recebeu 78 mil doses da vacina, que seriam destinadas ao Amazonas, que por sua vez só obteve 2 mil imunizantes.

Diante da troca, o governo federal informou que tanto o Amazonas quanto o Amapá, receberão, ainda nesta madrugada, as quantidades de doses corretas reservadas aos estados. A quinta etapa de distribuição de vacinas dividiu entre as unidades federativas as 1,2 milhão de doses da CoronaVac e as 2 milhões de unidades da Covishield recebidas pelo ministério.

“O estado do Amazonas receberá as 76 mil doses adicionais que haviam sido entregues ao Amapá, totalizando 78 mil vacinas. O Amapá, por sua vez, ficará com as 2 mil correspondentes ao seu público-alvo para esta etapa de entregas da campanha”, informou a pasta, em nota.

Ambos estados são contemplados pelo fundo estratégico da região Norte, que separa 5% das doses de cada remessa para a região com a situação epidemiológica mais grave do país. Nesta última entrega, apenas os três estados do grupo receberam as unidades extras, sendo 70% para o Amazonas, 20% para o Pará e 10% para o Acre.

Com as novas doses, o Amazonas terá vacinas suficientes para imunizar toda a população a partir de 65 anos. Outros 26% dos idosos entre 60 e 64 anos também serão contemplados.