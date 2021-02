Pai dos goleiros Alisson e Muriel morre após desaparecer em barragem

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram)

José Becker, pai dos goleiros Alisson (da Seleção e do Liverpool) e Muriel (do Fluminense), de 57 anos, morreu nesta quinta-feira (24/2). O homem foi encontrado sem vida após desaparecer em uma barragem em Lavras do Sul, a mais de 300 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada ao portal Uol pela assessoria de Alisson.



O pai dos jogadores estava dado como desaparecido após o Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul ser chamado ao local para ajudar nas buscas pelo homem ainda às 17h desta quinta. A barragem fica dentro da propriedade de José.

O corpo do homem foi encontrado por volta das 23h.



Pelo Twitter, o time de futebol Fluminense lamentou a morte de José: "O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares".

No último Dia dos Pais, Alisson compartilhou uma foto ao lado de José com a legenda: "Feliz dia dos pais meu velho! Obrigado pelos ensinamentos! Te amo!".