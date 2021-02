Pai dos goleiros Alisson e Muriel é encontrado morto no RS

CB Correio Braziliense

José Agostinho era goleiro amador e inspirou os filhos a seguirem na carreira - (crédito: Reprodução/Instagram)

José Agostinho Becker, 57 anos, pai dos goleiros da seleção brasileira Alisson e do Fluminense Muriel, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (24/2). Ele estava desaparecido desde as 17 horas do mesmo dia depois de ter ido se banhar em uma lagoa que fica na propriedade da família, em Lavras do Sul (RS).

O município não conta com unidade do Corpo de Bombeiros e, por isso, o batalhão acionado para o resgate viria de outra cidade. Segundo informações do jornal Bom dia Rio Grande, dois bombeiros chegaram a ir até o local, mas era preciso esperar amanhecer para fazer buscas com mergulhadores.

Isso acabou não sendo necessário porque José Agostinho foi achado seis horas depois do sumiço por amigos e funcionários da propriedade. Eles usaram um barco para vasculhar o açude e acabaram encontrando o homem já sem vida. Ainda não há detalhes sobre o velório e enterro, uma vez que o corpo precisa ser liberado pelo Instituto Médico Legal de Bagé, município vizinho ao local do acidente.

Paixão de família

José Agostinho era goleiro amador e acabou inspirando os dois filhos a se tornarem atletas. Ambos começaram a carreira jogando no time do coração da família, o Internacional. Alisson, que hoje atua pelo Liverpool, foi eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa em 2019.

Os perfis oficiais dos clubes nas redes sociais prestaram solidariedade aos atletas e família logo no início desta manhã. “Desejamos toda a força aos amigos e familiares”, dizem as mensagens postadas pelo Fluminense, atual time de Muriel, e Inter, clube em que foram revelados. O Liverpool compartilhou uma foto de Alisson com a legenda “Você nunca andará sozinho”.



O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2021

É com muita tristeza que recebemos a notícia da morte de José Agostinho Becker, pai dos nossos ex-goleiros Alisson e Muriel. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos neste momento de tanta dor. — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 25, 2021