Saúde registra 1.541 mortes em 24h: Número é o 2º maior desde o início da pandemia

IS Ingrid Soares

(crédito: Michael DANTAS / AFP)

O Ministério da Saúde informou na noite desta quinta-feira (25/02) que a covid-19 vitimou fatalmente em 24 horas 1.541 brasileiros. O número é o segundo maior desde o início da pandemia. O primeiro é de 29 de julho quando foram registradas 1595 óbitos.

O balanço do Ministério da Saúde ainda indicou novas 65.998 infecções pela doença nas últimas 24 horas, o que elevou a quantidade de casos confirmados de covid-19 no Brasil para 10.390.461.

São Paulo segue sendo a unidade da Federação com as estatísticas mais alarmantes da pandemia. Pelo balanço mais recente do Ministério da Saúde, 2.014.529 pessoas no estado já foram infectadas pelo novo coronavírus, enquanto 58.873 morreram por covid-19. Pelo levantamento da pasta, o Distrito Federal tem ao mínimo 293.782 pessoas diagnosticadas com covid-19 e 4.775 mortos pela doença.