Goiânia e região metropolitana terão lockdown de 7 dias a partir de segunda

CB Correio Braziliense

A partir da próxima segunda-feira (1º/3), Goiânia e região metropolitana terão lockdown de sete dias. A medida, que visa conter o avanço do novo coronavírus, foi acertada nesta sexta-feira (26/2) durante reunião emergencial entre prefeitos e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), além de representantes do Fórum Empresarial. Dez dos 13 prefeitos das cidades do entorno de Goiânia presentes no encontro se mostraram favoráveis ação.



Em Goiás, os leitos de UTI e enfermarias reservados aos pacientes com covid-19 estão com mais de 80% de ocupação. Segundo os gestores, a quantidade de casos positivos para o vírus em Goiânia e Aparecida de Goiânia são alarmantes. Caso medidas restritivas não sejam impostas, o sistema de saúde pode vir a colapsar.



Em reunião foi decido que decretos municipais serão divulgados ainda neste sábado (27/2), detalhando as novas restrições. Assim como previsto para o Distrito Federal, apenas atividades essenciais relacionadas à alimentação — como supermercados, mercearias e serviços de delivery — poderão funcionar. Após os sete dias, os resultados do lockdown serão analisados e as restrições poderão ser reavaliadas ou mantidas.