Em novo recorde, Brasil completa 40 dias com média de mortes acima de mil

BL Bruna Lima

(crédito: AFP / TARSO SARRAF)

Há 40 dias com média móvel de mortes acima de mil, o Brasil vive o pior momento da pandemia da covid-19. À beira de um colapso generalizado do sistema hospitalar, total descontrole da transmissão da doença e escassez de vacinas para impulsionar a campanha nacional de imunização, o país inicia mais um mês sem perspectiva de sanar a crise de saúde, registrando, inclusive, novo recorde da média de óbitos pelo sexto dia consecutivo. Nesta segunda-feira (1º/3), mais 778 fatalidades foram acrescentadas ao balanço do Ministério da Saúde, totalizando 255.720 perdas.

De acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a média móvel de mortes dos últimos sete dias está em 1.225, um novo recorde que vem sendo superado desde 24 de fevereiro, quando a média foi de 1.124. O recorde, até então era de 1.102, pico atingido em julho de 2020.

O incremento negativo é igualmente visto a partir do fechamento da última semana epidemiológica, que acumulou 8.244 mortes em sete dias. O incremento é de 10% em relação a semana anterior e de quase 7% na comparação com a semana 30 de 2020, que concentrava o maior número de registros de fatalidades em uma semana: 7.714.

Diante dos números alarmantes, o Conass manifestou a recomendação de medidas mais restritivas, com previsão de toque de recolher nacional entre às 20h e às 6h, suspensão das atividades presenciais em todos os níveis da educação e o fechamento de praias.

Não há mais nenhum estado com menos de mil mortos pela covid-19. Só são Paulo, que vive o momento mais alarmante em relação à número de internações, tem 59.546 perdas. Em seguida, os estados com mais mortes são Rio de Janeiro (33.093), Minas Gerais (18.598) e Rio Grande do Sul (12.470).

Casos

O aumento na média de casos também é o maior desde o início da pandemia: 55.977 na média dos últimos sete dias. Nas últimas 24 horas foram registrados 35.742 novos positivos para a covid-19, somando 10.587.001 infectados até o momento.