Ladrões entram pela porta da frente e assaltam prédio de luxo em BH

Ed Estado de Minas

(crédito: PMMG/Divulgação)

Em plena tarde dessa segunda-feira (1°/3), dois criminosos entraram pela portaria principal de um prédio de luxo no Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, fizeram uma família refém, roubaram os moradores e conseguiram fugir. A ocorrência foi registrada na Rua Elza Brandão Rodart, por volta de 15h50.

Segundo a Polícia Militar, imagens do circuito de segurança mostram que, fingindo serem moradores, os suspeitos passaram pela portaria do edifício sem maior dificuldade. Dentro do residencial, eles arrombaram o apartamento da vítima, uma mulher de 48 anos que vive com os dois filhos, de 19 e 16.

Conforme a PM, ao escutarem o barulho na porta, os moradores pensaram que a faxineira estava chegando ao local. Entretanto, se depararam com dois homens que portavam chaves de fenda e simularam estar armados.

Os bandidos amarraram a mãe e os filhos com cadarços e os trancaram no closet de um dos quartos. Em seguida, vasculharam a residência e roubaram joias, dinheiro e celulares.

A proprietária do apartamento relatou aos militares que cerca de uma hora depois da invasão, conseguiu se soltar e pedir socorro a um casal que passava na rua pelo basculante do closet. Para se comunicar, escreveu um bilhete com batom, pedindo que os pedestres chamassem a polícia.

A PM foi até o local, libertou a família e informou ter feito uma varredura no prédio, a fim de localizar os ladrões. Porém, até o momento, não há pistas do paradeiro da dupla.