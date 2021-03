Com 265 pessoas na espera, fila de UTI bate novo recorde no Paraná

CB Correio Braziliense

Ao todo, 699 pacientes aguardam por uma vaga de internação no Paraná - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

A fila de espera por um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) no Paraná nunca foi tão grande entre os casos de covid-19. Nesta terça-feira (2/3), 265 infectados pelo novo coronavírus aguardavam ser encaminhados a uma UTI. Além dos casos graves, outras 434 pessoas esperam por leitos clínicos no estado.

Ao todo, 699 pacientes esperam ser internados no estado, que tem passado por um colapso na saúde pela pandemia. Só nesta terça, o Paraná identificou 6.130 novos casos de coronavírus. Foram 178 mortes em decorrência da doença.

A capital do estado, Curitiba, e a Região Metropolitana concentram o maior número de pessoas na fila de internação. São 246 pacientes, sendo 81 para UTI e 165 para leitos de enfermaria. As demais regiões também apresentam números que beiram centenas de pessoas na espera. Confira a seguir os dados divulgados pela Secretaria de Saúde do estado:

Curitiba e Região Metropolitana: 246 pacientes, sendo 81 para UTI e 165 para enfermaria;

Macrorregião Oeste: 160 pacientes, sendo 81 de UTI e 79 para enfermaria;

Macrorregião Leste: 142 pacientes, sendo 51 de UTI e 91 para enfermaria;

Macrorregião Noroeste: 98 pacientes, sendo 22 de UTI e 76 para enfermaria;

Macrorregião Norte: 53 pacientes, sendo 30 de UTI e 23 para enfermaria;

A taxa de ocupação de leitos de UTI para covid no estado, no Sistema Único de Saúde, está em 92%. Ao todo, o Paraná oferece 1.389 leitos de UTI adulta e 2.047 leitos em enfermarias.



Coronavírus

O estado do Paraná decretou lockdown e toque de recolher na última sexta-feira (26/2), como medida de controle ao avanço do coronavírus no estado. A restrição vai até 8 de março.

Desde o início da pandemia, o Paraná soma 651.751 casos e 11.776 mortes por covid. O governo local aplicou, até o momento, 430.281 doses de algum imunizante contra o coronavírus.