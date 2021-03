Brasil registra maior número de mortes por covid-19 em 24 horas

ME Maria Eduarda Cardim CS Carinne Souza*

(crédito: AFP / MARCIO JAMES)

O Brasil tem novo recorde de mortes diárias desde o início da pandemia, foram 1.641 novas mortes decorrentes da covid-19 registradas nas últimas 24 horas. O resultado é maior que o visto em julho de 2020, considerado até então o pico da pandemia no Brasil, quando 1.595 mortes foram registradas em apenas um dia no balanço nacional da covid-19 feito pelo Ministério da Saúde.

Com o maior número de mortes já registradas em um só dia, o país também bateu a maior média móvel de óbitos de acordo com análise do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), ao atingir a marca de 1.262 mortes. Além disso, segundo o Conass, a média móvel de infecções é de 55.579 casos.

O número foi divulgado pelo painel do Conass no fim da tarde desta terça-feira (2/3). Com a marca, o país chega a 257.361 vítimas. O mês de março já é considerado o pior desde o início da pandemia por especialistas.

Ainda de acordo com o levantamento feito pelo Conselho, 59.925 novos casos foram confirmados da doença, no acumulado, o Brasil já tem 10.646.926 infecções pela doença.



*Estagiária sob a supervisão de Vicente Nunes